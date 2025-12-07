РФ вдарила по Печенізькому водосховищу на Харківщині

Гребля Печенізького водосховища

Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

Зі слів Гусарова, російські окупанти завдали удару по греблі, станом на 12 годину 07 грудня 2025 року, рух дорожнім полотном Печенізької греблі припинено.

«Зберігайте спокій та слідкуйте за нашими подальшими оголошеннями. Читайте тільки офіційну та перевірену інформацію», — закликав посадовець.

Зазначимо, раніше гребля Печенізького водосховища вже зазнавала обстрілів. Так, ще 2022 року росіяни пошкодили її верхній шлюз.

Нагадаємо, після серії ударів по греблі одного з місцевих водосховищ у Бєлгородській області російські військові зафіксували підтоплення низки позицій. Відповідно до оцінок українських фахівців, операція мала чітко тактичну мету — унеможливити підготовку наступу в районі Вовчанська та ускладнити логістику російських підрозділів.