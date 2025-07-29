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РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі: багато загиблих і потерпілих
Вночі проти вівторка, 29 липня, російські військові атакували один з пенітенціарних закладів у Запорізькій області - виправну колонію. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
“Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів області”, - поінформував чиновник.
З його слів, внаслідок російського удару руйновані приміщення установи. Окрім того, пошкоджені приватні будинки, що розташовані поруч з установою.
Згодом керівник ОВА уточнив, що через цю атаку загинуло щонайменше 16 осіб, а 35 отримали поранення. Їм надається уся необхідна медична допомога.
“Вночі ворог вісім разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень”, - додав він.
Як повідомлялося, на Дніпропетровщині вночі пролунали вибухи. Повідомляється, що ворог завдав ударів балістичними ракетами з окупованого Криму та Таганрогу.