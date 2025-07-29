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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2061
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РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі: багато загиблих і потерпілих

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Рятувальник.

Рятувальник. / © Associated Press

Вночі проти вівторка, 29 липня, російські військові атакували один з пенітенціарних закладів у Запорізькій області - виправну колонію. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів області”, - поінформував чиновник.

З його слів, внаслідок російського удару руйновані приміщення установи. Окрім того, пошкоджені приватні будинки, що розташовані поруч з установою.

Згодом керівник ОВА уточнив, що через цю атаку загинуло щонайменше 16 осіб, а 35 отримали поранення. Їм надається уся необхідна медична допомога.

“Вночі ворог вісім разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень”, - додав він.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині вночі пролунали вибухи. Повідомляється, що ворог завдав ударів балістичними ракетами з окупованого Криму та Таганрогу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2061
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