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РФ вдарила по п'ятиповерхівці під Києвом: є руйнування, горять квартири - перші деталі
Вночі проти 22 листопада армія РФ атакувала безпілотниками Київську область. У Вишгородському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.
Що відомо про атаку та її наслідки — читайте на сайті ТСН.ua.
Очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки БпЛА пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.
«Виникла пожежа та зруйновано квартири від першого до п’ятого поверху. Рятувальники проводять евакуацію мешканців», — наголосив чиновник.
За даними голови ОВА, наразі інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Окрім того, внаслідок атаки пошкоджено приміщення магазину.
На місці працюють підрозділи ДСНС, психологи та бригада екстреної медичної допомоги.