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Вночі проти 22 листопада армія РФ атакувала безпілотниками Київську область. У Вишгородському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.

Що відомо про атаку та її наслідки — читайте на сайті ТСН.ua.

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Очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки БпЛА пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.

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«Виникла пожежа та зруйновано квартири від першого до п’ятого поверху. Рятувальники проводять евакуацію мешканців», — наголосив чиновник.

За даними голови ОВА, наразі інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Окрім того, внаслідок атаки пошкоджено приміщення магазину.

На місці працюють підрозділи ДСНС, психологи та бригада екстреної медичної допомоги.

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