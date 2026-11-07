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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ вдарила по підстанціях, що з’єднують Київ із двома АЕС: Зеленський розкрив деталі

Головною ціллю російського удару знову стала енергетика. У столиці склалася складна ситуація з постачанням електроенергії, води та тепла.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Цієї ночі армія РФ масовано атакувала об’єкти енергетики в Україні. На Київщині було здійснено удари по підстанціях, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції з Києвом і центральними регіонами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«До тристоронніх перемовин Росія готується, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі. Головна мішень удару — знову енергетика», — наголосив глава держави.

З його слів, Росія здійснила комбіновану атаку, застосувавши 172 безпілотники і 36 балістичних ракет. Усі ракети були спрямовані по Києву та Київській області. Росіяни вдарили по підстанціях, що з’єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС зі столицею і центральними регіонами. Пошкодження енергетичної інфраструктури стались також у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Харківській і Дніпропетровській областях.

Загалом, окрім столиці і Київщини, російська армія атакувала ще 12 регіонів. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей, серед них — одна дитина.

Зеленський звернувся до США

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Київ розраховує на посилення двосторонньої підтримки з боку США, зокрема американського Конгресу.

«Коли Росія намагається штовхнути Київ — багатомільйонне місто — і всю країну у блекаут, не можна лишати Україну наодинці», — заявив президент.

Він також заявив, що підтримка України має залишатися одним із пріоритетів політики Вашингтона, а тому закликав до єдності обох партій у питаннях безпеки, засудження агресії Кремля та посилення санкційного тиску на «фюрера» Володимира Путіна.

«Рішучість та послідовність Америки у підтримці України мають велике значення для наближення миру», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила масований удар по Україні. Окупанти запустили ракети, зокрема «Циркони», та 172 безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 153 повітряні цілі, з яких чотири ракети.

Міський голова Києві Віталій Кличко повідомив, що у Києві погіршилася ситуація з енергетикою. Зафіксовано суттєві пошкодження об’єктів інфраструктури на Київщині і Житомирщині. Це призвело до значного ускладнення ситуації в енергосистемі регіону.

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