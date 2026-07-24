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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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РФ вдарила по полігону під час виставки озброєння: є загиблі та руйнування - перші подробиці

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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РФ вдарила по полігону під час виставки озброєння: є загиблі та руйнування - перші подробиці

© Associated Press

Вдень 24 липня російська армія завдала удару по полігону з виставкою озброєння. Є загиблі і травмовані.

Що відомо про атаку РФ та її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик в ефірі «Апостроф» заявив про атаку, яка, ймовірно, була спрямована саме на цей захід.

«Не думаю, що можу зараз усе розповідати, але це був дуже серйозний удар по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння. Гадаю, офіційні повідомлення з’являться пізніше. Найімовірніше, удар був завданий саме по цій події», — сказав Боровик.

Внаслідок атаки є загиблі, а також виникли руйнування. Однак він не став розкривати місце удару й інші деталі цієї російської атаки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
608
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