РФ атакувала ракетами полігон ЗСУ: з’явилися нові подробиці

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, використавши, зокрема, дві ракети, тип яких наразі встановлюється. Відомо, що удару завдали по навчальному підрозділу, розташованому у відносно безпечній тиловій зоні.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Деталі удару

За словами Волошина, за рішенням головнокомандувача ЗСУ на місці працює спеціальна комісія, яка має встановити всі деталі події.

«Проте попри вжитті заходи безпеки, попри те, що особовий склад був переміщений вчасно та оповіщений, переміщений до укриття, все ж не вдалося уникнути втрат. Говорити наразі про якісь підсумки ще рано, але обов’язково будуть оприлюднені всі деталі після того, як пройде це розслідування», — зазначив речник.

Комісія має з’ясувати, яким саме боєприпасом було завдано удару, та перевірити, чи могло бути коригування або наведення з боку ворога.

Про стан постраждалих

Владислав Волошин також повідомив, що всім постраждалим надана кваліфікована медична допомога.

«Вони зв’язалися з рідними, і те, що подібні випадки будуть розслідувані, це зараз триває війна. Ворог створює подібну зброю, подібне озброєння саме для того, щоб завдавати таких ударів», — розповів речник Сил оборони півдня.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, російські війська атакували один з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Також зазначається, що РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема двома балістичними ракетами, по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил.

Раніше 24 вересня ворог також завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.