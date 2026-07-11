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РФ вдарила по поліклініці: з’явилися фото і подробиці наслідків
Росія атакувала медзаклад на Одещині, є руйнування, але медичне обладнання вціліло.
Вночі 11 липня російська армія завдала ударів по півдню Одеської області. Внаслідок атаки було пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури.
Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За попередніми даними, у медичному закладі розтрощено близько 60 вікон та 8 дверей, знищено понад 60% навісної стелі.
«Попри значні ушкодження, медичне обладнання вціліло та залишилося в робочому стані. Наразі інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.
Міським головою Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив, що росіяни вкотре атакували цивільну інфраструктуру Придунав’я. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, автомобілів, закладу охорони здоров’я і дитячого садка.
Атака на Ізмаїл — фото
Як повідомлялося, вдень 11 липня РФ запустила балістику. В Одесі сталися потужні вибухи та зафіксовано влучання.
Напередодні увечері Росія вдарила крилатими ракетами по порту Одещини. Під час виконання обов’язків загинув докер-механізатор.