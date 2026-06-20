РФ вдарила по Полтаві: поранені діти

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Увечері, 20 червня, російські війська завдали удару по Полтаві, внаслідок чого є поранені діти.

Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

«Кількість постраждалих від ворожого обстрілу дітей зросла до чотирьох. На жаль, ще одну дитину каретою швидкої допомоги доставили до дитячої міської лікарні. Лікарі надають усім постраждалим всю необхідну медичну допомоги», — зазначила вона.

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Нагадаємо, повітряну тривогу в Полтавському районі оголосили о 19:49. О 20:00 Повітряні сили повідомили про ракету, яка рухалася з Харківщини у напрямку Полтавщини. Далі пролунала серія гучних вибухів. Перші було чути приблизно о 20:10. Їх налічили щонайменше три.

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