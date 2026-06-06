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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
261
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1 хв

РФ атакувала обласний центр: вибухова хвиля зачепила житловий масив, “приліт” по підприємству

Внаслідок атаки російського БпЛА пошкоджено підприємство та житловий масив, обійшлося без жертв.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Дрон

Дрон / © Associated Press

У Полтаві ліквідовують наслідки чергової ворожої атаки із застосуванням безпілотників.

Про оперативну ситуацію в місті повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова у Telegram.

За її словами, внаслідок влучання ворожого БпЛА було пошкоджено будівлю одного з місцевих підприємств. Крім того, у периметрі вибухової хвилі зазнав руйнувань навколишній житловий масив.

Наразі у громаді зафіксовано пошкодження щонайменше за чотирма адресами: у двоповерховому житловому будинку та кількох приватних домоволодіннях вибито щонайменше 8 вікон, а також понівечено дахи.

«Найголовніше — до медичних закладів звернень не надходило», — наголосила Ямщикова.

Міська влада розгорнула оперативний штаб для допомоги людям. Соціальні працівники вже здійснюють побудинковий обхід, а представники районних рад надають постраждалим первинні консультації.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 28 фахівців та 2 одиниці спеціальної техніки від профільних служб міста. Наразі комунальники розчищають проїжджу частину від уламків скла та встановлюють додаткові баки для його збору.

Важлива інформація для мешканців: Якщо ваше житло чи майно зазнало пошкоджень внаслідок цієї атаки, обов’язково повідомте про це міську оперативну службу за коротким номером: 15-80.

Нагадаємо, раніше фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що Росія збільшує кількість реактивних «Шахедів» та попередив про нову загрозу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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