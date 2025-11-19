ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
6367
1 хв

РФ вдарила по Прикарпаттю: влада повідомила, куди цілився ворог і які наслідки

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру.

Дим.

У середу, 19 листопада, російська армія атакувала Івано-Франківську область. Ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Ворог вчергове завдав удару по нашій області, застосувавши різні типи озброєння. Ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури», — повідомила чиновниця.

За попередніми даними, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них — двоє дітей. Окрім того, відомо про пошкодження одного домогосподарства.

Нагадаємо, зранку на Прикарпатті сталися вибухи: РФ атакувала область ракетами. Зокрема, гучно було у місті Бурштин та в обласному центрі.

