ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4101
Час на прочитання
2 хв

РФ вдарила по школі, де ховалися люди: 29 загиблих, ще пів сотні зникли безвісти — моторошні подробиці

Дев’ять бомб влучили в укриття у Комишувасі, де перебували люди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області.

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Запорізька ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері 2 листопада армія РФ масовано атакувала КАБами Комишуваху Запорізької області. Одна з авіабомб влучила в гуманітарний хаб, який служив укриттям для місцевих мешканців. Кількість жертв зростає.

Що відомо про атаку і наслідки — читайте на ТСН.ua.

За даними влади, росіяни скинули на центру селища Комишуваха щонайменше дев’ять керованих авіабомб ФАБ-3000. Одна влучила у гуманітарний хаб, який місцеві жителі використовували як укриття. Під завалами опинилися цивільні, поліцейські та рятувальники, які перебували там і несли службу.

Сьогодні, 3 листопада, у Запорізькій області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російських авіаударів.

Атака на Комишуваху — що відомо про жертв

Т.В.о чільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив, що станом на ранок 3 листопада кількість загиблих зросла до 29 людей. П’ятеро осіб дістали поранення. Окрім того, 48 людей вважають зниклими безвісти.

Наразі на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи. Надзвичайники продовжують розбирати завали та шукати людей.

«Масштаб трагедії страшний. За кожною цифрою — людське життя, родина, яка втратила найдорожчих, або досі чекає на звістку про близьких», — наголосив чиновник.

Фото наслідків

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під обстріл потрапила школа, яку використовували для гуманітарних потреб і де місцевим жителям видавали допомогу. Після першого удару окупанти атакували повторно — скинули ще дев’ять авіабомб безпосередньо по укриттю, де перебували люди.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie