Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Запорізька ОВА

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Увечері 2 листопада армія РФ масовано атакувала КАБами Комишуваху Запорізької області. Одна з авіабомб влучила в гуманітарний хаб, який служив укриттям для місцевих мешканців. Кількість жертв зростає.

Що відомо про атаку і наслідки — читайте на ТСН.ua.

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За даними влади, росіяни скинули на центру селища Комишуваха щонайменше дев’ять керованих авіабомб ФАБ-3000. Одна влучила у гуманітарний хаб, який місцеві жителі використовували як укриття. Під завалами опинилися цивільні, поліцейські та рятувальники, які перебували там і несли службу.

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Сьогодні, 3 листопада, у Запорізькій області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російських авіаударів.

Атака на Комишуваху — що відомо про жертв

Т.В.о чільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив, що станом на ранок 3 листопада кількість загиблих зросла до 29 людей. П’ятеро осіб дістали поранення. Окрім того, 48 людей вважають зниклими безвісти.

Наразі на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи. Надзвичайники продовжують розбирати завали та шукати людей.

«Масштаб трагедії страшний. За кожною цифрою — людське життя, родина, яка втратила найдорожчих, або досі чекає на звістку про близьких», — наголосив чиновник.

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Фото наслідків

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під обстріл потрапила школа, яку використовували для гуманітарних потреб і де місцевим жителям видавали допомогу. Після першого удару окупанти атакували повторно — скинули ще дев’ять авіабомб безпосередньо по укриттю, де перебували люди.

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