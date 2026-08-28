Атака на Київщину. Фото: Антон Овсієнко

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 28 серпня російські БпЛА атакували Білогородську громаду в Київській області. Влучання сталися у складські приміщення «Нової пошти» та виробничий об’єкт, розташований поруч у Святопетрівському.

Про це повідомив голова громади Антон Овсієнко.

Реклама

«Сьогодні ворог застосовує тактику повторних ударів. Майже за годину після першого влучання, вже під час ліквідації пожежі, по цій локації було завдано ще два удари. Рятувальники встигли відійти до безпечнішого місця», — наголосив чиновник.

Реклама

«Наразі триває ліквідація наслідків нічної атаки. За словами Овсієнка, інформація щодо жертв та постраждалих уточняється.

Атака на «Нову пошту» — заява компанії

Водночас у компанії «Нова пошта» додали, що на Київщині дрон знищив сортувальне депо. Співробітники живі.

Окрім того, цієї ночі було знищено сортувальні центри в Сумах. Росіяни скинули чотири КАБи на термінал в обласному центрі. Також було пошкоджено три вантажівки.

Атака на Київщину. Фото: Антон Овсієнко.

Атака на Київщину. Фото: Антон Овсієнко.

Наслідки атаки

Після «прильотів» виникла пожежа, а тому в районі зараз спостерігається значне задимлення. Влада закликає жителів прилеглих територій зачинити вікна, за можливості не виходити без потреби на вулицю.

Реклама

Окрім того, протягом дня тимчасово обмежать рух на частині вулиці Київській — у напрямку міста Боярка.

Обмеження руху діятимуть на частині вулиць Індустріальна та Чорновола у Святопетрівському.

Нагадаємо, напередодні, 27 серпня, РФ вдарила балістикою по складах під Києвом. Було атакована приміщення у Борисполі та у Фастівському районі. Зокрема, зруйновано склад Roshen, розподільчі центри мережі магазинів побутової техніки Comfу і мережі мультимаркетів «Аврора».

Новини партнерів