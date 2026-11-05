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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1225
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1 хв

Сильний вогонь і стовпи диму: РФ атакувала логістику і склади під Києвом — усі деталі, фото (оновлено)

Після обстрілу поблизу Києва спалахнули сильні пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Київщину.

Атака на Київщину. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Війська РФ 5 листопада знову атакували логістичну інфраструктуру Київської області. Внаслідок обстрілу у Бучанському районі виникла сильна пожежа. Травмувався один чоловік.

Про це повідомили у ДСНС.

Пожежу вже вдалося локалізувати. Наразі надзвичайники проливають осередки займання та розбирають пошкоджені конструкції.

«На місці працюють рятувальники Бучанського та інших районів області. Залучено додаткові сили», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Київської обласної військової адміністрації додали, що пожежу на території складської будівлі локалізували. Наразі тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій. Також вибуховою хвилею було пошкоджено автомобіль.

Окрім того, в ОВА уточнили, що поранення отримав чоловік 1978 року народження. Він дістав різану рану правого стегна.

Кадри наслідків удару РФ по Бучі

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі / © ДСНС

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі / © ДСНС

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі / © ДСНС

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі / © ДСНС

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі / © ДСНС

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі / © ДСНС

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі / © ДСНС

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі / © ДСНС

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі / © ДСНС

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі / © ДСНС

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі

Росіяни вдарили по логістичній інфраструктурі у Бучанському районі

Нагадаємо, вночі у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Бучанському районі внаслідок атаки сталося займання на території складу.

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