РФ вдарила по супермаркету в центрі міста: багато поранених, серед них дитина (фото)

Російська атака / © Донецька обласна прокуратура

Реклама

Російські війська завдали авіаудару по супермаркету в центральній частині Краматорська. За попередніми даними, поранення дістали щонайменше п’ятеро мирних жителів.

Про це пише Донецька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, 4 липня 2026 року о 16:05 російські військові скинули на Краматорськ керовану авіабомбу ФАБ-250 з УМПК.

Реклама

Під удар потрапив супермаркет, розташований у центральній частині міста, де в момент атаки перебували цивільні люди.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше п’ятеро цивільних. Серед постраждалих — 11-річний хлопчик, а також жінки віком 36, 38 і 62 роки та 56-річний чоловік.

«Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога», — йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки / © Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці зазначають, що остаточні наслідки російської атаки ще встановлюються. Інформація про можливих інших постраждалих або руйнування уточнюється. Також вони документують наслідки російського удару та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Реклама

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Росіяни також здійснили масовану атаку на Суми керованими авіабомбами та БпЛА. Внаслідок удару КАБ по одній із центральних вулиць міста загинули щонайменше чотири людини, серед них є 5-річна дитина.

Також, росіяни ввечері 3 липня дронами атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є нові руйнування.

Новини партнерів