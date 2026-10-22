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РФ вдарила по телерадіокомпанії та енергетиці в одній з областей: спалахнули пожежі — перші деталі
На місці удару виникла пожежа. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.
Сьогодні, 22 жовтня, росіяни вгатили ударними дронами по будівлі приватної телерадіокомпанії у Кременчуці. Під удар потрапила також енергетична інфраструктура.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.
«У Кременчуці ворожий БпЛА атакував будівлю приватної телерадіокомпанії. Відбулася пожежа. Попередньо, люди не постраждали», — зазначив він.
Крім того, у Кременчуцькому районі зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Попередньо — без постраждалих.
Нагадаємо, російські окупанти атакували безпілотниками Рівненську область і влучили по закладу торговельної мережі «Метро».