Окупанти атакували Полтавщину / © Associated Press

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Сьогодні, 22 жовтня, росіяни вгатили ударними дронами по будівлі приватної телерадіокомпанії у Кременчуці. Під удар потрапила також енергетична інфраструктура.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

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«У Кременчуці ворожий БпЛА атакував будівлю приватної телерадіокомпанії. Відбулася пожежа. Попередньо, люди не постраждали», — зазначив він.

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Крім того, у Кременчуцькому районі зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Попередньо — без постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти атакували безпілотниками Рівненську область і влучили по закладу торговельної мережі «Метро».

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