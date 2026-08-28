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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4594
Час на прочитання
2 хв

РФ вдарила по «Епіцентру» в одному з великих обласних центрів — усі подробиці, фото (оновлено)

Внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю «Епіцентру», виникла велика пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру».

У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру». / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю, 28 серпня, російська армія вдарила по території торговельного центру в Запоріжжі. В обласному центрі горить «Епіцентр».

Що відомо про атаку на обласний центр, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Після 08:00 було вкотре оголошено повітряну тривогу в місті Запоріжжя через загрозу безпілотників. За даними місцевих Телеграм-ресурсів, після вибухів на місці «прильоту» виникла сильна пожежа.

Що відомо про атаку на ТЦ

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що армія РФ завдала удару по території торговельного центру. Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

“Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя”, - наголосив Федоров.

Згодом він уточним, що дрон вдарив по будівельному гіпермаркету. Внаслідок атаки пошкоджено його будівлю. Виникла пожежа, площею близько двох тисяч квадратних метрів

Водночас місцеві Телеграм-канали повідомляють, що після атаки горить «Епіцентр», який залишався останнім гіпермаркетом, який досі працював у Запоріжжі.

Водночас на відео, що публікують у Мережі, видно сильне займання і чорний дим, яким затягнуло небо. Схожими фото поділилися і в ОВА.

Удар по «Епіцентру» — фото

У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру». / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру». / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру». / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру». / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру».

У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру».

У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру».

У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру».

У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру».

У Запоріжжі окупанти вдарили по «Епіцентру».

Нагадаємо, вдень 27 серпня армія Росії знову вдарила по «Запоріжсталі». Окупанти випустили по підприємству п’ять ракет. Вони влучили в те саме місце, де під час попереднього обстрілу, 11 серпня, загинули сім працівників. Наразі терміни відновлення виробництва невідомі.

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