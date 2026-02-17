РФ вдарила по ТЕС одного з міст: енергетики повідомили про наслідки

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Реклама

У ніч проти 17 лютого ворог завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Найбільших пошкоджень зазнала ТЕС — обладнання потребує тривалого відновлення.

Про це інформує ДТЕК.

За інформацією енергетиків, наслідки є вкрай серйозними, а відновлювальні роботи можуть затягнутися.

Реклама

«Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану».

Наразі фахівці працюють на місці влучань, розбирають завали та оцінюють масштаб пошкоджень. Першочергове завдання — відновити електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури та якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

Раніше стало відомо, що Бурштинська ТЕС зупинилася, люди без тепла й води.

Влада поінформувала про ситуацію, наголосивши, що докладається максимум зусиль для стабілізації ситуації.

Реклама

«Тепла зараз немає, на станції ситуація дуже складна, але, відповідно до регламенту по надзвичайних ситуаціях, ми повинні тепло подати протягом 48 годин», — повідомив мер Бурштина Василь Андрієшин..