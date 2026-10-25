РФ вдарила по ТЕС, підстанціях і вугільних шахтах: Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів, зокрема балістичних, та майже 2300 ударних дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«На жаль, майже щодня є загиблі та поранені від цих жорстоких ударів. Увечері внаслідок російських обстрілів Дніпровщини загинуло четверо людей. Ще 22 поранені, серед них 11-річна дівчинка. У Вінниці російський дрон вдарив по багатоповерхівці. Шість людей поранено. У Харкові росіяни спочатку вдарили по будівельному гіпермаркету, а потім завдали цинічного повторного удару по екстрених службах, які прибули на місце. Поранені рятувальники», — зазначив він.

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Зі слів президента, були цієї ночі також удари по ТЕС, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах та поштовому терміналу. Є пошкодження у дев’яти областях.

Атака по Україні 25 жовтня — що відомо

Російські війська у ніч проти неділі, 25 жовтня, атакували територію України 153 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них — реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на девʼятьох локаціях.

Росіяни атакували Запоріжжя, влучили у торговельний об’єкт. У Дніпрі знову завдали ударів по критичній інфраструктурі.

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Крім того, ворог завдав удару дроном по Новобаварському району. А у У Деснянському районі Києва падіння уламків БпЛА в лісосмугу.

У Києві через аварію у частинах Голосіївського, Шевченківського і Соломʼянського районів запровадили аварійні відключення світла через аварію.

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