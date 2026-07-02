РФ вдарила по торговельному центру у великому обласному центрі: перші подробиці

Дим. / © Associated Press

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Російська окупаційна армія у четвер, 2 липня, знову завдала ударів по Запоріжжі. Минулося без потерпілих, але є влучання.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворожим ударом пошкоджено торговельний центр в одному з районів обласного центру.

За попередньою інформацією, понівечено задню частину будівлі», — наголосив чиновник.

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Нагадаємо, зранку у Запоріжжі сталися вибухи. У місті зафіксоване влучання. Щонайменше одна жінка отримала травми.

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