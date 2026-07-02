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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4039
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по торговельному центру у великому обласному центрі: перші подробиці

У Запоріжжі торговельний центр потрапив під російський удар.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим.

Дим. / © Associated Press

Російська окупаційна армія у четвер, 2 липня, знову завдала ударів по Запоріжжі. Минулося без потерпілих, але є влучання.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворожим ударом пошкоджено торговельний центр в одному з районів обласного центру.
За попередньою інформацією, понівечено задню частину будівлі», — наголосив чиновник.

Нагадаємо, зранку у Запоріжжі сталися вибухи. У місті зафіксоване влучання. Щонайменше одна жінка отримала травми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4039
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