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РФ вдарила по торговельному центру у великому обласному центрі: перші подробиці
У Запоріжжі торговельний центр потрапив під російський удар.
Російська окупаційна армія у четвер, 2 липня, знову завдала ударів по Запоріжжі. Минулося без потерпілих, але є влучання.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Ворожим ударом пошкоджено торговельний центр в одному з районів обласного центру.
За попередньою інформацією, понівечено задню частину будівлі», — наголосив чиновник.
Нагадаємо, зранку у Запоріжжі сталися вибухи. У місті зафіксоване влучання. Щонайменше одна жінка отримала травми.
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