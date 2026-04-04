РФ вдарила просто по ринку в одному з міст: багато загиблих і поранених (фото)

Армія рф атакувала Нікополь дронами. / © Дніпропетровська ОВА

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 4 квітня, російська армія завдала удар FPV-дронами по Нікополю на Дніпропетровщині. Щонайменше п’ять осіб загинуло.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Чиновник повідомив, що російські війська атакували торговельні павільйони та магазин. На місці «прильоту» виникла пожежа.

Реклама

У Нацполіції уточнили, що окупаційні війська спрямували декілька FPV-дронів на один з місцевих ринків зранку.

«В епіцентрі вибуху перебували люди. Внаслідок вибуху п’ять людей загинуло та 19 поранені — це чоловіки та жінки віком від 28 до 88 років», — йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по ринку в Нікополі FPV-дронами. / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

РФ завдала удару по торгових павільйонах у Нікополі. / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Що відомо про жертв атаки

За даними влади, станом на 11:30 відомо, що загинуло п’ять осіб: три жінки і двоє чоловіків.

Окрім того, 19 людей отримали травми. Зокрема, 14-річна дівчинка. Її шпиталізували. Стан дитини медики оцінюють як важкий.

Реклама

Нагадаємо, вночі проти 4 квітня армія РФ здійснила черговий удар по Україні. Зокрема, росіяни обстріляли Нікопольщину в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки поранення отримали 5-місячний і шестирічний хлопчики, а також 41-річна жінка.