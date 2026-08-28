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РФ вдарила по ТЦ в одному з обласних центрів: перші деталі
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Вдень 28 серпня російська армія вдарила по Харкову. Загарбники атакували торгівельний центр.
Що відомо про атаку в обласному центрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.
У Харківському районі від 08:31 лунають сирени. Військові попереджали про реактивний БпЛА в напрямку міста. Близько 10:50 у Харкові стався вибух.
Удар по ТЦ у Харкові — що відомо
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували торговий центр у Київському районі.
Атаку на Харків підтвердив і очільник ОВА Олег Синєгубов. З його слів, наразі фахівці з’ясовують усі обставини «прильоту».
Водночас місцеві Телеграм-канали публікують фото, на яких видно пожежу та дим на місці удару.
Нагадаємо, вчора вдень, 27 серпня, російські окупанти також атакували ТЦ у Харкові. Під прицілом опинився заклад в Основ’янському районі. Загинув 40-річний чоловік. Кілька осіб отримали травми.