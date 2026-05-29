РФ вдарила по турецькому судну в морі: спалахнула пожежа, постраждав екіпаж — деталі
РФ атакувала безпілотниками турецьке судно біля Одещини.
Вночі проти 29 травня російські війська завдали ударів безпілотниками по турецькому судну, що прямувало до Туреччини з Одеської області. Постраждали дві людини.
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
«РФ завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну. Ворог за допомогою БпЛА атакував суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту», — йдеться у повідомленні.
Російський дрон влучив у надбудову судна. Виникла пожежа, яку вже вдалося локалізувати.
Внаслідок удару порання отримали двоє членів екіпажу. Їх евакуювали катери українських військових та доставили до медичного закладу.
Нагадаємо, вночі проти 18 травня росіяни атакували дроном торгове судно КНР з китайським екіпажем, яке перебувало в українських територіальних водах і збиралося йти до Китаю. Миепулося без жертв та поранених.
Того ж дня Росія вгатила ще трьох іноземних цивільних суднах. На момент атаки вони рухалися до портів Одеської області. Зокрема, під прицілом опинився водний транспорт під прапорами Панами, Гвінеї-Бісау та Маршаллових островів.