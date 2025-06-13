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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
852
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1 хв

РФ вдарила по Україні балістикою і "Шахедами": скільки цілей вдалось знищити

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Україну.

Атака на Україну.

Вночі проти 13 червня російська армія атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях.

“Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahe на півночі, сході та півдні країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачено”, - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вночі росіяни атакували безпілотниками із напрямків Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а балістичними ракетами - із Воронезької та Ростовської областей.

Нагадаємо, вночі група дронів атакувала Україну. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

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