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РФ вдарила по Україні балістикою і "Шахедами": скільки цілей вдалось знищити
Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.
Вночі проти 13 червня російська армія атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях.
“Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahe на півночі, сході та півдні країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачено”, - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що вночі росіяни атакували безпілотниками із напрямків Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а балістичними ракетами - із Воронезької та Ростовської областей.
Нагадаємо, вночі група дронів атакувала Україну. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.