РФ вдарила по Україні: де прозвучали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 24 жовтня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками, балістикою та КАБами
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах. Вибухи пролунали у кількох українських містах:
Сновськ (Чернігівщина)
Богодухів (Харківщина)
Новоукраїнка/р-н (Кіровоградщина)
Околиці Миколаєва
Павлоград