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РФ вдарила по Україні ракетами з Чорного моря та роєм дронів, є влучання: що і куди досі летить
ППО знешкодила чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 160 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
У ніч проти 24 липня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 180 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу „Пародія“, — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
«Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», — додали у відомстві.
Що у небі зараз
БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Чорноморськ/Овідіополь)
БпЛА у напрямку Харкова
БпЛА на Чернігівщині повз Славутич, курс — південний
Реактивний БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину курсом на Кобеляки
Пуски КАБ на Сумщину
Наразі у низці областей лунає повітряна тривога.
Нагадаємо, окупанти завдали чергового удару по паливній інфраструктурі Житомирщини, атакувавши об’єкт у Житомирі.