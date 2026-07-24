РФ вдарила по Україні ракетами з Чорного моря та роєм дронів, є влучання: що і куди досі летить

РФ випустила ракети та дрони / © Associated Press

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У ніч проти 24 липня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 180 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу „Пародія“, — йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

«Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», — додали у відомстві.

Що у небі зараз

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Чорноморськ/Овідіополь)

БпЛА у напрямку Харкова

БпЛА на Чернігівщині повз Славутич, курс — південний

Реактивний БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину курсом на Кобеляки

Пуски КАБ на Сумщину

Наразі у низці областей лунає повітряна тривога.

Нагадаємо, окупанти завдали чергового удару по паливній інфраструктурі Житомирщини, атакувавши об’єкт у Житомирі.

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