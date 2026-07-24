ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по Україні ракетами з Чорного моря та роєм дронів, є влучання: що і куди досі летить

ППО знешкодила чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 160 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
РФ випустила ракети та дрони

РФ випустила ракети та дрони / © Associated Press

У ніч проти 24 липня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 180 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу „Пародія“, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

«Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», — додали у відомстві.

Що у небі зараз

  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Чорноморськ/Овідіополь)

  • БпЛА у напрямку Харкова

  • БпЛА на Чернігівщині повз Славутич, курс — південний

  • Реактивний БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину курсом на Кобеляки

  • Пуски КАБ на Сумщину

Наразі у низці областей лунає повітряна тривога.

Нагадаємо, окупанти завдали чергового удару по паливній інфраструктурі Житомирщини, атакувавши об’єкт у Житомирі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie