РФ вдарила по Україні реактивними дронами з кількох напрямків, атака ще триває: де і що летить

Шахед / © скриншот з відео

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Росія атакувала Україну із різних напрямків ударними БпЛА та дронами-імітаторами протягом вечора 16 та ночі 17 червня. Станом на ранок ворожа атака триває.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Які БпЛА атакували регіони України

Відповідно до офіційних повідомлень, починаючи від вечора 16 червня та протягом ночі 17 червня, Росія атакувала Україну різними типами дронів:

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119 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними),

Гербера,

Італмас,

дронами-імітаторами типу «Пародія».

Звідки летіли дрони на Україну

Дрони летіли із напрямків:

Брянськ,

Курськ,

Міллєрово,

Орел — рф,

Чауда — ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, є влучання російських дронів. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6-х.

Атака РФ триває: які регіони — під загрозою удару

Станом на 08:47 російська атака по Україні триває. У ПС зазначають, що в повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА.

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Під загрозою ударів — північні, східні та південні області. За останніми повідомленнями ПС, БпЛА рухаються у напрямку:

Дніпра,

Миколаєва,

Запоріжжя,

Сум,

Кам’янського/Карнаухівки,

Самари.

У цих регіонах оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, вночі 17 червня окупаційна армія атакувала дронами територію кінно-спортивної школи на Сумщині. За даними влади, внаслідок удару є загиблі коні.

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