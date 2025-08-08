РФ вдарила по Україні "Шахедами" і реактивними дронами: скільки цілей знищила ППО

Безпілотник.

Реклама

Вночі проти 8 серпня російська армія атакувала Україну 108 засобами повітряного нападу. Окупанти запустили Shahed, безпілотниками-імітатори та вісім швидкісних (реактивних) БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 82 безпілотники.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08:00 ППО було збито/подавлено 82 повітряні цілі: три реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Реклама

Зафіксовано влучання 26 дронів на десяти локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

За інформацією військових, протягом вночі росіяни запускали дрони з напрямків Шаталово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в тимчасово анексованому Криму.

Нагадаємо, вночі Росія знову атакувала Україну БпЛА. Зокрема, у Харкові пролунали вибухи. Місто зазнало атаки ворожим дроном.

Цієї ночі російські загарбники атакували населені пункти Київської області ударними дронами. Під ударом опинився Бучанський район. Внаслідок удару в приватному секторі виникли пожежі, пошкоджено кілька будинків. Було травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років.

Реклама