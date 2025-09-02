РФ вдарила по Україні "Шахедами": скільки дронів і де збила ППО

Безпілотник.

Реклама

Вночі проти 2 вересня російська армія атакувала Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 120 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни”, - йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що сталися влучання 30 ударних безпілотників на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п’яти локаціях.

Цієї ночі російські військові атакували дронами із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди, що в тимчасово анексованому Криму.

Нагадаємо, цієї ночі Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, вибухи сталися у Київській та Дніпропетровській областях, в Ізмаїльському районі Одещини, в Сумах тощо.

Також вночі ворог масовано атакував Білу Церкву на Київщині безпілотниками. Внаслідок цього виникли пожежі на різних локаціях. Через “прильоти” загинула одна людина, також є постраждалі.

Реклама

У Сумах вночі ворог завдав ударів. Унаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено чотири житлові будівлі.