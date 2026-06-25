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РФ вдарила по Україні з 8 напрямків, «прильоти» у кількох містах: атака досі триває — де і що летить
У ніч проти 25 червня Україна була під атакою Росії. Країна-агресорка вдарила із 8 напрямів. У деяких містах зафіксовані «прильоти». Атака противника триває — ворожі безпілотники літають у небі.
Які міста опинилися під ударом ворога, які наслідки і де досі триває атака — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Чим атакувала Росія українські міста
За даними Повітряних сил, противник атакував Україну із 8-ми напрямків:
балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим,
а також 90 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними),
Гербера, Італмас,
дронами-імітаторами типу «Пародія».
Звідки летіли російські ракети та БПЛА
У ПС України повідомили, що російські цілі летіли із напрямків:
Курськ,
Брянськ,
Міллерово,
Шаталово,
Орел,
Приморсько-Ахтарськ — рф,
Гвардійське — ТОТ АР Крим,
ТОТ Донецьк.
Скільки цілей збила ППО
За попередніми даними офіційних джерел, станом на 08:30 протиповітряна оборона України (ППО) збила/подавила 83 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Однак, на жаль, зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Атака російських дронів триває: які регіони — під загрозою
Російська атака триває. У низці регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів та балістики.
За даними Повітряниї сил, російські безпілотники рухаються:
курсом на м.Запоріжжя з півдня.
на південь Херсонщини з ТОТ,
Сумщина: в напрямку Кролевця зі сходу,
Сумщина: на/повз Хотінь південним курсом.