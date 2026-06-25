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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
724
Час на прочитання
2 хв

РФ вдарила по Україні з 8 напрямків, «прильоти» у кількох містах: атака досі триває — де і що летить

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Дніпропетровщину

Атака на Дніпропетровщину / © Олександр Ганжа

У ніч проти 25 червня Україна була під атакою Росії. Країна-агресорка вдарила із 8 напрямів. У деяких містах зафіксовані «прильоти». Атака противника триває — ворожі безпілотники літають у небі.

Які міста опинилися під ударом ворога, які наслідки і де досі триває атака — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чим атакувала Росія українські міста

За даними Повітряних сил, противник атакував Україну із 8-ми напрямків:

  • балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим,

  • а також 90 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними),

  • Гербера, Італмас,

  • дронами-імітаторами типу «Пародія».

Звідки летіли російські ракети та БПЛА

У ПС України повідомили, що російські цілі летіли із напрямків:

  • Курськ,

  • Брянськ,

  • Міллерово,

  • Шаталово,

  • Орел,

  • Приморсько-Ахтарськ — рф,

  • Гвардійське — ТОТ АР Крим,

  • ТОТ Донецьк.

Скільки цілей збила ППО

За попередніми даними офіційних джерел, станом на 08:30 протиповітряна оборона України (ППО) збила/подавила 83 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Однак, на жаль, зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака російських дронів триває: які регіони — під загрозою

Російська атака триває. У низці регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів та балістики.

За даними Повітряниї сил, російські безпілотники рухаються:

  • курсом на м.Запоріжжя з півдня.

  • на південь Херсонщини з ТОТ,

  • Сумщина: в напрямку Кролевця зі сходу,

  • Сумщина: на/повз Хотінь південним курсом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
724
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