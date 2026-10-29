РФ вдарила по великому обласному центру: загинули дві 15-річні дівчинки, горять магазини і автомобілі (оновлено)

Російська атака. / © Getty Images

Реклама

Вдень 29 жовтня російська армія вдарила по Чернігову. «Приліт» БпЛа стався по центральній частині міста. Загинули люди.

Що відомо про російський удар по обласному центру — читайте на сайті ТСН.ua.

Реклама

У Чернігівському районі об 11:43 оголосили «червону» повітряну тривогу, яка тривала до 12:00. У місті сталось кілька вибухів.

Реклама

Атака на Чернігів — що відомо

У пресслужбі Чернігівської міської ради повідомили, що російська армія завдала удару по центральній частині міста. Внаслідок обстрілу було пошкоджено магазини, в яких виникли пожежі, а також зайнялися автомобілі.

За даними місцевої влади, щонайменше дві людини загинули. Крім того, 11 травмованих, серед яких — двоє дітей. В МВА наголошують, що загиблі - дві дівчини 15 років.

«Сьогодні ворог вчинив чергову цинічну атаку просто по центру нашого міста. Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день», — наголосив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Атака по центру Чернігова. / © Дмитро Брижинський

Атака на Чернігів 29 жовтня. / © Труха

Удари по Україні 29 жовтня — що відомо

Сьогодні вдень дрон вдарив по вокзалу у Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд №866 Дніпро — Запоріжжя. Незважаючи на те, що було оголошено небезпеку, пасажири не перебували в укриттях. Щонайменше 13 осіб загинули.

Реклама

Окрім того, вдень у Кременчуці безпілотник влетів у житловий будинок. За попередньою інформацією, внаслідок атаки двоє людей загинули.

Новина доповнюється

Новини партнерів

Новини партнерів