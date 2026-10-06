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РФ вдарила по великому обласному центру: у місті виникла пожежа
Цієї ночі Росія вкотре атакувала Одесу. В обласному центрі пошкоджено підприємство, спалахнула пожежа.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджено будівлю одного з приватних підприємств. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
Чиновник наголосив, що внаслідок російського обстрілу виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати рятувальникам. Наразі на місці удару триває ліквідація наслідків.
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