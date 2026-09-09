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РФ вдарила по великому обласному центру: десятки будинків пошкоджені, є постраждалі
Росіяни поцілили по житловій забудові обласного центру.
Вночі проти середи, 9 вересня, російські війська атакували житлові будинки у Дніпрі. Є травмовані.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
«Двоє людей ушпиталені через атаку росіян на Дніпро — 51-річний чоловік та 52-річна жінка. 15-річний хлопець, який був у понівеченому ворожим ударом будинку, госпіталізації не потребує», — наголосив чиновник.
З його слів, внаслідок нічної атаки у Дніпрі було пошкоджено понад десять приватних будинків та щонайменше одну багатоповерхівку.
Нагадаємо, у Дніпрі від опівночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. На світанку після удару РФ у місті спалахнули пожежі. Горіли склад із будівельними матеріалами та будинки.