РФ вдарила по великому обласному центру: десятки будинків пошкоджені, є постраждалі

Вибухи. / © Getty Images

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Вночі проти середи, 9 вересня, російські війська атакували житлові будинки у Дніпрі. Є травмовані.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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«Двоє людей ушпиталені через атаку росіян на Дніпро — 51-річний чоловік та 52-річна жінка. 15-річний хлопець, який був у понівеченому ворожим ударом будинку, госпіталізації не потребує», — наголосив чиновник.

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З його слів, внаслідок нічної атаки у Дніпрі було пошкоджено понад десять приватних будинків та щонайменше одну багатоповерхівку.

Нагадаємо, у Дніпрі від опівночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. На світанку після удару РФ у місті спалахнули пожежі. Горіли склад із будівельними матеріалами та будинки.

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