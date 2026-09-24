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РФ вдарила по великому обласному центру: пошкоджено медзаклад і десятки будинків - подробиці
Зокрема, під час атаки на обласний центр було пошкоджено один з медичних закладів.
Вночі проти 24 вересня російська армія атакувала Одесу. В місті пошкоджено житлові будинки і медичний заклад. Минулося без потерпілих.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак
За його словами, внаслідок удару пошкоджений дах і частина верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.
«Комунальники від ночі працювали на місці. Наразі вулицю вже розчищено, у житловому секторі закрили віконні отвори», — наголосив чиновник.
Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Україну, але зранку під ударом опинився захід країни. Зокрема, гучно було у Рівному та Луцьку.