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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2967
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по великому обласному центру: пошкоджено медзаклад і десятки будинків - подробиці

Зокрема, під час атаки на обласний центр було пошкоджено один з медичних закладів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим після вибуху.

Дим після вибуху. / © Associated Press

Вночі проти 24 вересня російська армія атакувала Одесу. В місті пошкоджено житлові будинки і медичний заклад. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак

За його словами, внаслідок удару пошкоджений дах і частина верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.

«Комунальники від ночі працювали на місці. Наразі вулицю вже розчищено, у житловому секторі закрили віконні отвори», — наголосив чиновник.

Кадри наслідків атаки на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Кадри наслідків атаки на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Кадри наслідків атаки на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Кадри наслідків атаки на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Україну, але зранку під ударом опинився захід країни. Зокрема, гучно було у Рівному та Луцьку.

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