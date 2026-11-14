РФ вдарила по великому обласному центру: що відомо про «приліт»

Вибухи / © Associated Press

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У суботу, 14 листопада, російські війська знову атакували Запоріжжя. Окупанти завдали удару по об’єкту інфраструктури в Заводському районі. Поранення отримав 32-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

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«Росіяни атакували об’єкт інфраструктури в Заводському районі Запоріжжя», наголосив він.

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Внаслідок удару було пошкоджено будівля, виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували займання.

Як повідомлялося, сьогодні у Запоріжжі повністю перекрили греблю через ДніпроГЕС. Водіям рекомендують скористатися альтернативними маршрутами — через Арковий, Вантовий мости або міст імені Преображенського.

Нагадаємо, вчора від самого ранку до пізнього вечора РФ атакувала Запоріжжя. Загинуло троє осіб. Окупанти завдали ударів по приватному сектору, підприємстві та багатоповерхівках. У місті виникли сильні руйнування житла і займання.

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