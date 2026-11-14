ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
596
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по великому обласному центру: що відомо про «приліт»

Військові країни-агресоркии завдали удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Вибухи.

Вибухи / © Associated Press

У суботу, 14 листопада, російські війська знову атакували Запоріжжя. Окупанти завдали удару по об’єкту інфраструктури в Заводському районі. Поранення отримав 32-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

«Росіяни атакували об’єкт інфраструктури в Заводському районі Запоріжжя», наголосив він.

Внаслідок удару було пошкоджено будівля, виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували займання.

Як повідомлялося, сьогодні у Запоріжжі повністю перекрили греблю через ДніпроГЕС. Водіям рекомендують скористатися альтернативними маршрутами — через Арковий, Вантовий мости або міст імені Преображенського.

Нагадаємо, вчора від самого ранку до пізнього вечора РФ атакувала Запоріжжя. Загинуло троє осіб. Окупанти завдали ударів по приватному сектору, підприємстві та багатоповерхівках. У місті виникли сильні руйнування житла і займання.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie