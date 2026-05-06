РФ ударила по великому обласному центру: є постраждалі

Російські окупаційні війська завдали удару по житловому масиву Харкова в середу, 6 травня. Під ворожим вогнем опинився Салтівський район міста.

Про наслідки обстрілу повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Росія атакувала Харків — що відомо

За попередньою інформацією, ворожий безпілотник поцілив у територію гаражного кооперативу. На місці влучання спалахнула сильна пожежа, над ліквідацією якої наразі працюють підрозділи ДСНС. Понівечено щонайменше кілька приватних автомобілів.

За словами Ігоря Терехова, станом на зараз відомо про одну поранену особу. Інформація щодо стану постраждалої людини та характеру травм уточнюється.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, поранень зазнало щонайменше двоє людей.

«Пораненим — 49 і 56 років, вони зазнали вибухових травм», — зазначив він.

На місці події продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці для фіксації чергового злочину російських військ проти цивільного населення Харкова.

Нагадаємо, Росія продовжує масовано атакувати Україну та ігнорує пропозицію «режиму тиші». Атаки на українські міста тривають від ночі. Тепер Україна не може гарантувати, що 9 травня у Росії нічого не станеться. Ми зібрали інформацію про наслідки ворожих атак в Україні за 6 травня 2026 року.

Окрім цього, Суми в середу, 6 травня, опинилися під атакою російських безпілотників. В обласному центрі сталася серія вибухів, після яких небо затягнуло димом. Сталися влучання у будівлю дитсадка.

