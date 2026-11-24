Станція у Коростені. / © Укрзалізниця

Реклама

У вівторок, 24 листопада, Росія атакувала БпЛА залізничну станцію Коростень, що у Житомирській області. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Реклама

На момент атаки поблизу вокзалу перебував електропоїзд. Про загрозу залізничників завчасно попередив моніторинговий центр «Укрзалізниці». Бригада електропоїзда оголосила про небезпеку і розпочала евакуацію пасажирів. Серед працівників залізниці постраждалих немає.

Реклама

Також залізничники евакуювали людей із будівлі вокзалу. Працівники станції, бригада електропоїзда та більшість пасажирів перейшли до великого стаціонарного укриття.

«Після оголошення підвищеної небезпеки важливо чітко дотримуватися інструкцій залізничників і оголошень, які лунають. Це рятує життя. Залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію, — означає наражати себе на смертельну небезпеку», — наголошують у компанії.

Як повідомлялося, 21 листопада росіяни також вгатили по залізничному вокзалу в Овруцькій громаді на Житомирщині. Внаслідок удару постраждала одна людина.

Атака на Житомирщину 24 листопада: що відомо

Цієї ночі та зранку РФ масовано вдарила по містах України. Зокрема, під прицілом була Житомирська область. В обласному центрі під обстрілом опинилися два підприємства: пошкоджено адміністративну будівлю, ремонтний цех і 36 автомобілів цивільних.

Реклама

У Коростені внаслідок влучання пошкоджено відділення «Нової пошти» і складські приміщення комерційних підприємств, що розташовані поруч. На місці удару спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальникам уже вдалося локалізувати.

Новини партнерів