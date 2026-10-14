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У середу, 14 жовтня, Україні після масованої нічної атаки Росії на залізничну інфраструктуру затримуються по всій країні затримуються десятки пасажирських поїздів. Найбільше відставання від графіка перевищує дев’ять годин.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу «Укрзалізниці», який відстежує рух поїздів.

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Через російські атаки затримуються внутрішні та міжнародні поїзди. Зокрема, від графіка відстають рейси Харківського, Одеського, Запорізького напрямків, поїзди до Києва, а також до західних регіонів — до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Ясіні і Рахова.

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За даними сервісу «Укрзалізниці», найбільші затримки зафіксовано на таких рейсах:

№ 93/94 Харків — Хелм — приблизно 9:50 год;

№ ½ Харків — Рахів — близько 6:32 год;

21/22 Львів — Харків — приблизно 6:16 год;

№ 15/16 Чернівці — Харків — приблизно 5:50 год.

№ 119/120 Хелм — Дніпро — приблизно 5:20 год;

№ 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ — близько 5 год.

Актуальну інформацію про затримки та прогнозований час прибуття можна перевірити на офіційному сервісі «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниці» повідомляли, що вночі російські удари охопили залізничні об’єкти у Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Минулося без жертв. Втім, сталися суттєві руйнування. Залізничники оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру та організовують альтернативні маршрути.

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