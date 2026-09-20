Атака по залізниці 20 вересня / © ДСНС

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У ніч проти 20 вересня Росія безпілотником завдала удару по залізниці на Вінниччині, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє ДСНС України.

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«На Вінниччині від російського удару БПлА постраждав ще один обʼєкт залізничної інфраструктури», — йдеться у заяві.

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Про який саме об’єкт залізничної інфраструктури йдеться — у ДСНС не розкрили.

Станом на ранок рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За даними ДСНС, інформація про травмованих не надходила.

© ДСНС

© ДСНС

Атаки по залізниці — останні новини

Нагадаємо, країна-агресорка РФ посилила атаки на українські пасажирські поїзди реактивними безпілотниками. За даними ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів. Лише від початку року російські військові завдали ударів по 120 пасажирських вагонах, 304 локомотивах та 43 станціях.

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Через посилення атак уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряних тривог. За «червоного» рівня небезпеки посадку й відправлення потягів призупинятимуть, а пасажирів відправлятимуть до укриття.

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