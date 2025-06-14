РФ вдарила по Запоріжжю 14 "Шахедами": є поранені (фото)

Удар по Запоріжжю 14 червня / © ДСНС

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У ніч на 14 червня російські війська атакували місто Запоріжжя 14 «Шахедами». Внаслідок атаки постраждало двоє поліцейських.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки були поранені двоє поліцейських. Вони отримали осколкові поранення кінцівок. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають пораненим копам усю необхідну допомогу.

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«Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках», — повідомив очільник ОВА.

Тим часом, у ДСНС опублікували фото наслідків атаки дронів на Запоріжжя.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Крім того, Федоров додав, що одна людина загинула, ще двоє — поранені внаслідок ворожих атак на Пологівський та Запорізький райони. Загалом упродовж доби окупанти завдали 438 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що РФ вивела в Чорне й Середземне моря кораблі з «Калібрами».

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