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РФ вдарила по Запоріжжю щонайменше сімома "Шахедами": людина поранена, пошкоджена критична інфраструктура та приватні будинки
Вночі росіяни атакували Запоріжжя.
Одна людина поранена, пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки - ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома “Шахедами”.
Про це повідомив у повідомленні у соціальних мережах голова ОВА Запорізької області Іван Федоров.
Росіяни ударили по приватній забудові. Понівечений будинок.
Постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання.
Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи.