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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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116
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РФ вдарила по Запоріжжю щонайменше сімома "Шахедами": людина поранена, пошкоджена критична інфраструктура та приватні будинки

Вночі росіяни атакували Запоріжжя.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

Одна людина поранена, пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки - ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома “Шахедами”.

Про це повідомив у повідомленні у соціальних мережах голова ОВА Запорізької області Іван Федоров.

Росіяни ударили по приватній забудові. Понівечений будинок.

Постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання. 

Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи.

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