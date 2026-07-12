Удар по Запоріжжю 12 липня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Пізно ввечері, 12 липня, російські війська знову завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, двоє людей дістали поранень внаслідок російської дронової атаки по Запоріжжю. Ворожий БПЛА пошкодив багатоповерхівку.

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Постраждалим надається медична допомога.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Крім того, на момент публікації новини Іван Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області

Нагадаємо, що росіяни б’ють по Запоріжжю щодня. 11 липня внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя була поранена 9-річна дитина.

10 липня росіяни завдали удару по центральній частині Запоріжжя. Через удари КАБами зруйновано житлові та нежитлові будівлі. Є загиблий.

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