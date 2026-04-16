РФ вдарила по заправках на півночі України: загинув чоловік, є поранені

Наслідки атаки на АЗС на околиці Сумської громади / © Прокуратура Сумської області

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 16 квітня двічі атакували автозаправні станції на околиці Сумської громади, вбивши одну людину і ще одну поранивши. Окупанти вдарили і по авто у Миколаївській сільській громаді.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Російські загарбники двічі завдали ударів безпілотниками по АЗС у Сумській громаді. Після першого влучання постраждала працівниця автозаправки — у неї зафіксували гостру реакцію на стрес.

Другий удар виявився смертельним: одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація про постраждалих уточнюється. Як повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко, ця атака сталася у Зарічному районі Сум.

За даними прокуратури Сумщини, загиблим є 26-річний чоловік, а поранений — його 54-річний батько. Прокурори вже розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Крім того, Григоров поінформував, що ще один російський дрон атакував цивільний автомобіль у Миколаївській сільській громаді. Водій зазнав тяжких травм і був госпіталізований.

Нагадаємо, у ніч проти 15 квітня російські дрони тричі атакували промислову зону Сум, причому під час ліквідації займання рятувальники двічі опинилися під повторними ударами окупантів. Попри постійну загрозу з повітря, фахівці ДСНС зуміли загасити всі осередки вогню та запобігти його поширенню.