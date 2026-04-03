РФ вдарила по житловій забудові на Житомирщині: є загибла, люди опинились під завалами

Вибух / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія атакувала Житомирську область комбінованим ракетно-дроновим ударом, влучивши по житловій забудові та об’єктах цивільної інфраструктури. Наразі відомо про одну загиблу людину.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Внаслідок удару загинула одна людина — 70-річна жінка. Ще п’ятеро мешканців отримали поранення та травми. Рятувальникам вдалося деблокувати людей із-під завалів.

У регіоні зафіксовано значні руйнування. Зруйновано 18 будівель, серед яких дев’ять житлових будинків. Крім того, пошкоджено понад 100 житлових будинків, більше ніж 55 господарських споруд і два магазини.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи, ліквідація наслідків обстрілу та гасіння пожеж.

Нагадаємо, 3 квітня, під час масованої атаки РФ вибухи зокрема пролунали у Коростені на Житомирщині. В Мережею ширилися кадри, на яких видно великий стовп диму, ймовірно, після «прильоту».

Дата публікації 14:03, 03.04.26

Нагадаємо, 3 квітня російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по різних регіонах України. Зокрема, під ворожим ударом опинилася Київщина — у Вишневому загинув охоронець на будівництві, ще вісім людей дістали поранення, серед них дитина.

Також ворог атакував Харків безпілотниками. За даними міського голови Ігоря Терехова та очільника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару одна людина загинула, ще семеро отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.