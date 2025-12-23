ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
501
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по житлових будинках та магазинах на Житомирщині: постраждали діти

Через російську атаку у Житомирській області постраждали шестеро людей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахед"

"Шахед" / © iStock

Вночі 23 грудня на Житомирщині зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе. Є постраждалі, зокрема — діти.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Які наслідки

Стало відомо, що пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

«Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області», — йдеться у повідомленні.

Атака РФ триває. Оборонці неба, рятувальники, медики невпинно працюють. Мешканців регіону закликала перебувати в укриттях.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
501
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie