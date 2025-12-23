- Дата публікації
РФ вдарила по житлових будинках та магазинах на Житомирщині: постраждали діти
Через російську атаку у Житомирській області постраждали шестеро людей.
Вночі 23 грудня на Житомирщині зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе. Є постраждалі, зокрема — діти.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Які наслідки
Стало відомо, що пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.
«Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області», — йдеться у повідомленні.
Атака РФ триває. Оборонці неба, рятувальники, медики невпинно працюють. Мешканців регіону закликала перебувати в укриттях.