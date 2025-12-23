Удар РФ по житлових будинках та магазинах на Житомирщині: загинула дитина, фото наслідків

"Шахед" / © iStock

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі 23 грудня на Житомирщині зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе. Є постраждалі, зокрема — діти.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

© ДСНС

Які наслідки

Стало відомо, що пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

Реклама

© ДСНС

«Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області», — йдеться у повідомленні.

© ДСНС

Атака РФ триває. Оборонці неба, рятувальники, медики невпинно працюють. Мешканців регіону закликала перебувати в укриттях.

© ДСНС

Згодом стало відомо, що через удари РФ по території області загинула 4-річна дитина. Медики бороли за її життя дитини, але врятувати не змогли.

«Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним», — зазначив Бунечко.

Реклама

© ДСНС

У лікарні залишається ще дитина і доросла людина.

Загальна кількість постраждалих у регіоні — п’ять. Загинула одна людина.

© ДСНС

Раніше ми повідомляли, що РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Житомирщині. Через це низка пасажирських поїздів змушена рухатися обʼїзними маршрутами. Затримки — від півтори до понад 7 годин.