РФ вдарила по житлових будинках в обласному центрі: загинули люди, масштабні руйнування (фото)
Внаслідок російських ударів в Одесі суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.
Вночі проти суботи, 11 квітня, російська армія атакувала безпілотниками Одесу. Окупанти поцілили у житловий сектор. Загинули люди.
Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
«Чергова ніч під атакою ворога принесла Одесі трагічні наслідки. Внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей. Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні», — наголосив чиновник.
Наслідки атаки на Одесу
Очільник МВА повідомив, що внаслідок обстрілу Одеси суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Під ударом росіян опинилися десятки приватних і багатоквартирних будинків, гуртожиток, дитячий садок і заклади харчування. У будівлях вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Окрім того, пошкоджено об’єкти інфраструктури.
За словами чиновника, від ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби. Окрім того, у місті розгорнуто мобільний оперативний штаб.
Нагадаємо, вночі Росія знову атакувала Україну. Зокрема, російські дрони вдарили по Одесі. В обласному центрі сталися потужні вибухи.
Зокрема, в Одесі після атаки спалахнули будинок і гуртожиток в одному з районів міста.