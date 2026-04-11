РФ вдарила по житлових будинках в обласному центрі: загинули люди, масштабні руйнування (фото)

Вночі проти суботи, 11 квітня, російська армія атакувала безпілотниками Одесу. Окупанти поцілили у житловий сектор. Загинули люди.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Чергова ніч під атакою ворога принесла Одесі трагічні наслідки. Внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей. Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні», — наголосив чиновник.

Наслідки атаки на Одесу

Очільник МВА повідомив, що внаслідок обстрілу Одеси суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Під ударом росіян опинилися десятки приватних і багатоквартирних будинків, гуртожиток, дитячий садок і заклади харчування. У будівлях вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Окрім того, пошкоджено об’єкти інфраструктури.

За словами чиновника, від ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби. Окрім того, у місті розгорнуто мобільний оперативний штаб.

Фото наслідків

Російська армія атакувала безпілотниками Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Зокрема, російські дрони вдарили по Одесі. В обласному центрі сталися потужні вибухи.

Зокрема, в Одесі після атаки спалахнули будинок і гуртожиток в одному з районів міста.