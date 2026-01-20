- Дата публікації
РФ вдарила по житлових кварталах і енергетиці однієї з областей: деталі від влади
Зокрема, після російського обстрілу в кількох районах Одеси сталося відключення світла.
Зранку вівторка, 20 січня, російська армія атакувала Одеську область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура регіону. Зокрема, у місті Чорноморськ.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
“На світанку ворог знов цинічно атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики”, - поінформував чиновник.
У місті Чорноморськ зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління. Інформації про постраждалих немає.
В Одеському районі внаслідок російського удару зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Відключення світла в Одесі
У ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що у частині Приморського, Хаджибейського та Київського району Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Як повідомлялося, зранку 20 січня РФ атакувала Україну крилатими ракетами. Сирени лунали майже по всій країні, окрім західних областей. Окрім того, протягом ночі росіяни запускали по Україні безпілотники і балістичні ракети.