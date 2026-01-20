РФ вдарила по житлових кварталах і енергетиці однієї з областей: деталі від влади

Будинок. / © Associated Press

Зранку вівторка, 20 січня, російська армія атакувала Одеську область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура регіону. Зокрема, у місті Чорноморськ.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“На світанку ворог знов цинічно атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики”, - поінформував чиновник.

У місті Чорноморськ зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління. Інформації про постраждалих немає.

В Одеському районі внаслідок російського удару зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Відключення світла в Одесі

У ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що у частині Приморського, Хаджибейського та Київського району Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Ситуація зі світлом в Одесі 20 січня. Фото: ДТЕК.

Як повідомлялося, зранку 20 січня РФ атакувала Україну крилатими ракетами. Сирени лунали майже по всій країні, окрім західних областей. Окрім того, протягом ночі росіяни запускали по Україні безпілотники і балістичні ракети.