ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1062
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по житлових кварталах одного з обласних центрів: що відомо про наслідки

Під час обстрілу травмовано щонайменше двох людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Одеса

Одеса / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти середи, 4 лютого, армія РФ атакувала безпілотниками Одесу. Загиблих немає, але постраждали двоє людей.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок нічного російського обстрілу пошкоджень зазнала інфраструктура у трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Хаджибейському. Пошкоджено понад 20 багатоквартирних і приватних житлових будинків: пошкоджено покрівлі, фасади, вибито вікна.

Окрім того, руйнування зазнали два дитячих садки та одну школу.

«На всіх локаціях працюють комунальні служби. Триває ліквідація наслідків: прибирається територія від уламків, працівники закривають пошкоджені віконні отвори OSB-плитами та плівкою. Розгорнуто оперативні штаби та пункти обігріву», — наголосив чиновник.

Як повідомлялося, вночі дрони атакували Одесу. Тривога у місті тривала майже дві години - від 00:42 до 02:19. Сталася серія потужних вибухів.

За даними влади, в Одесі після атаки пошкоджені будинки, школа і дитсадок. Зафіксовано й влучання в адміністративну будівлю промислового об’єкта, де після удару виникла пожежа.

Дата публікації
Кількість переглядів
1062
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie