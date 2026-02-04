РФ вдарила по житлових кварталах одного з обласних центрів: що відомо про наслідки

Одеса / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти середи, 4 лютого, армія РФ атакувала безпілотниками Одесу. Загиблих немає, але постраждали двоє людей.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок нічного російського обстрілу пошкоджень зазнала інфраструктура у трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Хаджибейському. Пошкоджено понад 20 багатоквартирних і приватних житлових будинків: пошкоджено покрівлі, фасади, вибито вікна.

Окрім того, руйнування зазнали два дитячих садки та одну школу.

«На всіх локаціях працюють комунальні служби. Триває ліквідація наслідків: прибирається територія від уламків, працівники закривають пошкоджені віконні отвори OSB-плитами та плівкою. Розгорнуто оперативні штаби та пункти обігріву», — наголосив чиновник.

Як повідомлялося, вночі дрони атакували Одесу. Тривога у місті тривала майже дві години - від 00:42 до 02:19. Сталася серія потужних вибухів.

За даними влади, в Одесі після атаки пошкоджені будинки, школа і дитсадок. Зафіксовано й влучання в адміністративну будівлю промислового об’єкта, де після удару виникла пожежа.

