РФ вдарила просто по житлових будинках: є загиблі, багато потерпілих (фото)

Атака на Полтаву. / © Управління ДСНС у Полтавській області

Вночі проти вівторка, 24 березня, російська армія атакувала Полтаву. У місті пошкоджено житлові будинки. Є загиблі та потерпілі.

У Полтавському районі повітряна тривога тривала понад вісім годин — від 22:16 до 06:22. У Полтаві сталася серія потужних вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про велику кількість ударних БпЛА у районі міста.

Що відомо про жертв атаки

Унаслідок російського удару двоє людей загинули. Травмовано щонайменше 11 осіб.

Окрім того, в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова повідомила, що серед постраждалих є дитина.

«Медики надають усю необхідну допомогу», — наголосила вона.

Що відомо про наслідки

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що внаслідок нічної атаки армії РФ у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю.

За даними мерії, у Полтаві фіксуються руйнування різного ступеня, як приватного сектору так і багатоквартирних будинків.

Окрім того, в обласному центрі обмежили рух транспорту на деяких ділянках — від перехрестя вулиці Володимира В’язуна та вулиці Гостомельської до вулиці Харківське шосе.

Водночас у ДСНС додали, що у Полтаві та Полтавському районі зафіксовані пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів. Виникли пожежі, які вже ліквідували вогнеборці. Наразі на місцях подій працюють рятувальники, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Фото наслідків

У місті Полтава та Полтавському районі внаслідок ворожих ударів зафіксовані пошкодження будинків. / © Управління ДСНС у Полтавській області

Пошкоджені житлові багатоповерхівки у Полтаві внаслідок нічної атаки. / © Суспільне

Нагадаємо, вночі відбулася чергова масована атака РФ. Фактично по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракети і дрони. Повітряні сили попереджали, що ворог підняв у повітря стратегічну авіацію та здійснив пуски крилатих ракет. Ракети фіксували у повітряному просторі країни.

