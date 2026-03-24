ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
9068
Час на прочитання
2 хв

РФ вдарила просто по житлових будинках: є загиблі, багато потерпілих (фото)

Під час повітряної тривоги, яка тривала у Поставі вісім годин, сталася серія потужних вибухів.

Автор публікації
Олена Капнік
Атака на Полтаву. / © Управління ДСНС у Полтавській області

Вночі проти вівторка, 24 березня, російська армія атакувала Полтаву. У місті пошкоджено житлові будинки. Є загиблі та потерпілі.

Що відомо про атаку росіян, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Полтавському районі повітряна тривога тривала понад вісім годин — від 22:16 до 06:22. У Полтаві сталася серія потужних вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про велику кількість ударних БпЛА у районі міста.

Що відомо про жертв атаки

Унаслідок російського удару двоє людей загинули. Травмовано щонайменше 11 осіб.

Окрім того, в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова повідомила, що серед постраждалих є дитина.

«Медики надають усю необхідну допомогу», — наголосила вона.

Що відомо про наслідки

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що внаслідок нічної атаки армії РФ у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю.

За даними мерії, у Полтаві фіксуються руйнування різного ступеня, як приватного сектору так і багатоквартирних будинків.

Окрім того, в обласному центрі обмежили рух транспорту на деяких ділянках — від перехрестя вулиці Володимира В’язуна та вулиці Гостомельської до вулиці Харківське шосе.

Водночас у ДСНС додали, що у Полтаві та Полтавському районі зафіксовані пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів. Виникли пожежі, які вже ліквідували вогнеборці. Наразі на місцях подій працюють рятувальники, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Фото наслідків

У місті Полтава та Полтавському районі внаслідок ворожих ударів зафіксовані пошкодження будинків. / © Управління ДСНС у Полтавській області

Пошкоджені житлові багатоповерхівки у Полтаві внаслідок нічної атаки. / © Суспільне

У місті Полтава та Полтавському районі внаслідок ворожих ударів зафіксовані пошкодження будинків. / © Суспільне

Нагадаємо, вночі відбулася чергова масована атака РФ. Фактично по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракети і дрони. Повітряні сили попереджали, що ворог підняв у повітря стратегічну авіацію та здійснив пуски крилатих ракет. Ракети фіксували у повітряному просторі країни.

Новина доповнюється
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie