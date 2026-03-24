РФ вдарила просто по житлових будинках: є загиблі, багато потерпілих (фото)
Під час повітряної тривоги, яка тривала у Поставі вісім годин, сталася серія потужних вибухів.
Вночі проти вівторка, 24 березня, російська армія атакувала Полтаву. У місті пошкоджено житлові будинки. Є загиблі та потерпілі.
У Полтавському районі повітряна тривога тривала понад вісім годин — від 22:16 до 06:22. У Полтаві сталася серія потужних вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про велику кількість ударних БпЛА у районі міста.
Що відомо про жертв атаки
Унаслідок російського удару двоє людей загинули. Травмовано щонайменше 11 осіб.
Окрім того, в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова повідомила, що серед постраждалих є дитина.
«Медики надають усю необхідну допомогу», — наголосила вона.
Що відомо про наслідки
Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що внаслідок нічної атаки армії РФ у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю.
За даними мерії, у Полтаві фіксуються руйнування різного ступеня, як приватного сектору так і багатоквартирних будинків.
Окрім того, в обласному центрі обмежили рух транспорту на деяких ділянках — від перехрестя вулиці Володимира В’язуна та вулиці Гостомельської до вулиці Харківське шосе.
Водночас у ДСНС додали, що у Полтаві та Полтавському районі зафіксовані пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів. Виникли пожежі, які вже ліквідували вогнеборці. Наразі на місцях подій працюють рятувальники, тривають роботи з ліквідації наслідків.
Нагадаємо, вночі відбулася чергова масована атака РФ. Фактично по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракети і дрони. Повітряні сили попереджали, що ворог підняв у повітря стратегічну авіацію та здійснив пуски крилатих ракет. Ракети фіксували у повітряному просторі країни.