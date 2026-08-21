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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
397
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РФ вдарила просто по житлових будинках: загинули люди, на місці "прильоту" суцільні руїни (фото)

У селі Леб’яже пошкоджено понад 20 приватних осель, на місці влучань тривають рятувальні роботи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ атакувала Харківщину

РФ атакувала Харківщину / © Associated Press

У ніч проти 21 серпня російські безпілотники атакували село Леб’яже у Харківській області — виникли пожежі у приватній забудові, загинули чотири особи, також є поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог вночі атакував БпЛА с. Леб’яже Чугуївського району. Внаслідок масованого удару загинули 73-річна та 66-річна жінки. Під час рятувальних робіт та розбору завалів після ворожих ударів БпЛА було деблоковано тіла ще 2 загиблих», — зазначив він.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

За його даними, також отримали поранення 41-річна та 73-річна жінки, медики надали всю необхідну допомогу.

Крім того, зафіксовано загорання 5 приватних житлових будинків, знищено 3 та пошкоджено 20 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди.

Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня російські війська масовано атакували Суми безпілотниками. Атака була спрямована на об’єкти міської цивільної інфраструктури та житловий сектор у Ковпаківському район.

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